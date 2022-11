New York City REIT A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

New York City REIT A hat am 15.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,800 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 15,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte New York City REIT A 15,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at