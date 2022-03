New York City REIT A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New York City REIT A lud am 17.03.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,290 USD gegenüber -1,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 24,2 Millionen USD gegenüber 9,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,050 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -3,210 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat New York City REIT A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70,22 Millionen USD im Vergleich zu 62,90 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at