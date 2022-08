New York City REIT A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New York City REIT A hat am 12.08.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2022 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,840 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,870 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,2 Millionen USD – ein Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New York City REIT A 15,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at