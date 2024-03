New York Community Bancorp-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung abgeschlossen

• NYCB schließt Kapitalerhöhung ab• Investoren versorgen US-Regionalbank mit 1,05 Milliarden US-Dollar• Investoren äußern Vertrauen in erfolgreiche Zukunft der NYCB

Die kriselnde US-Regionalbank New York Community Bancorp (NYCB) hat am Montag per Pressemitteilung den erfolgreichen Abschluss der angekündigten Kapitalerhöhung verkündet. Im Rahmen der Kapitalmaßnahme erhielt die NYCB von mehreren Investoren frisches Geld in Höhe von insgesamt 1,05 Milliarden US-Dollar, was die Bilanz und Liquidität erheblich stärke, so die Bank.

Konkret beteiligten sich das Equity-Unternehmen Liberty Strategic Capital des ehemaligen US-Finanzminister Steven Mnuchin mit 450 Millionen US-Dollar, Hudson Bay Capital mit 250 Millionen US-Dollar und Reverence Capital Partners mit 200 Millionen US-Dollar an der Kapitalerhöhung. Weitere Barmittel wurden von anderen, nicht namentlich genannten Investoren beigesteuert. Im Gegenzug erhalten die Investoren Unternehmensaktien zu einem Preis von 2 US-Dollar je Anteilsschein sowie wandelbare Vorzugsaktien, die alle drei Monate eine Dividende ausschütten können, wie die Bank mitteilt.

Prominente Persönlichkeiten stärken NYCB-Vorstand

Als Teil der Transaktionen wurden außerdem der ehemalige US-Finanzminister Steven Mnuchin, der designierte neue NYCB-CEO Joseph Otting sowie Vertreter von Reverence Capital und Hudson Bay Capital in Person von Milton Berlinski und Allen Puwalski in den Vorstand von NYCB berufen, der laut Pressemittelung zudem auf zehn Mitglieder reduziert wurde. Weiterhin im Vorstand vertreten sind der aktuelle NYCB-CEO Sandro DiNello sowie Marshall Lux, Lawrence Savarese, Peter Schoels, David Treadwell und Jennifer Whip.

Investoren bekunden Vertrauen in Neuausrichtung

NYCB-CEO Sandro DiNello sieht die Regionalbank nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung dank der verbesserten Bilanz- und Liquiditätsposition nun vor dem Eintritt in die nächste Phase, wie er in einer Pressemitteilung sagte. Der Abschluss dieser "großen Kapitalerhöhung" zeige außerdem das Vertrauen der strategischen Investoren in die laufende Umstrukturierung des Unternehmens. Die US-Regionalbank könne nun ihre "Strategie aus einer Position der Stärke umsetzen", so DiNello.

Auch NYCB-Investor und Ex-Finanzminister Steve Mnuchin äußerte sich zuversichtlich: "Wir freuen uns, Teil des neuen Kapitels von NYCB zu sein. Wir glauben, dass diese Transaktion die Bilanz- und Liquiditätsposition des Unternehmens gestärkt hat und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management und der engagierten Belegschaft von NYCB, um Shareholder Value zu schaffen", wird er in der Pressemitteilung zitiert. "Wir glauben, dass NYCB eine enorme Chance hat, sich als Regionalbank neu zu positionieren und zu Wachstum und Rentabilität zurückzukehren", äußerte sich auch Milton Berlinski von Reverence Capital Partners laut der Mitteilung.

An der Börse kamen die abgeschlossene Kapitalmaßnahme und die Vertrauensbekundungen der Investoren vorbörslich gut an, im regulären Handel dreht die Stimmung aber: Die NYCB-Aktie steigt am Dienstag im NYSE-Handel zeitweise um 0,62 Prozent auf 3,23 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at