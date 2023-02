New York Community Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

New York Community Bancorp hat am 31.01.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,300 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,300 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat New York Community Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 577,0 Millionen USD im Vergleich zu 338,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,64 Milliarden USD gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,18 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,48 Milliarden USD gerechnet.

