New York Community Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

New York Community Bancorp hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat New York Community Bancorp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,15 Milliarden USD im Vergleich zu 1,57 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,500 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New York Community Bancorp -3,490 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 4,81 Milliarden USD, gegenüber 6,41 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 25,03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at