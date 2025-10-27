New York Community Bancorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

New York Community Bancorp hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte New York Community Bancorp -0,790 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,20 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 25,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at