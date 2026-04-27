New York Community Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

New York Community Bancorp präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,95 Prozent zurück. Hier wurden 1,04 Milliarden USD gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at