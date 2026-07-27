New York Community Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

New York Community Bancorp hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte New York Community Bancorp -0,190 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,77 Prozent auf 1,05 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at