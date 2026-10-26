New York Community Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

New York Community Bancorp hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,46 Prozent zurück. Hier wurden 1,08 Milliarden USD gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at