New York Mortgage Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

New York Mortgage Trust präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,330 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 68,83 Prozent auf 229,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 135,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at