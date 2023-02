New York Mortgage Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

New York Mortgage Trust hat am 23.02.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,130 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,060 USD erwirtschaftet worden.

New York Mortgage Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,900 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,46 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 97,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 295,36 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,779 USD je Aktie sowie einen Umsatz von -63,81 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at