New York Mortgage Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

New York Mortgage Trust hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,460 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 178,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 626,20 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 509,22 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at