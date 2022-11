New York Mortgage Trust hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

New York Mortgage Trust gab am 03.11.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,330 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 153,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei -42,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at