New York Mortgage Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

New York Mortgage Trust stellte am 18.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,060 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,80 Prozent auf 70,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,2 Millionen USD gelegen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 USD. Im Vorjahr hatte New York Mortgage Trust -0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 226,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 295,36 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -232,70 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,427 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 243,89 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at