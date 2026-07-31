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31.07.2026 06:31:29
New York Mortgage Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
New York Mortgage Trust hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresviertel hatte New York Mortgage Trust -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,70 Prozent auf 177,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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