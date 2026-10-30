New York Mortgage Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

New York Mortgage Trust hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

New York Mortgage Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,89 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent auf 188,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at