New York Mortgage Trust zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

New York Mortgage Trust hat am 03.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,220 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 92,11 Prozent auf 5,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at