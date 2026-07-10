New York Times Aktie
ISIN: US6501114044
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11.07.2026 00:56:19
New York Times Accuses Federal Employment Agency of Retaliation
A May lawsuit by the Equal Employment Opportunity Commission claims the newspaper discriminated against a white male employee who did not get a promotion.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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