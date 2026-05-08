New York Times: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

New York Times veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte New York Times ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

New York Times hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 712,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 635,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at