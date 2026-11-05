The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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05.11.2026 23:51:05
New York Times Company in Advanced Talks to Acquire Letterboxd
The roughly $330 million deal for the cinephile community site would be part of an effort to add new products and services to the company’s portfolio.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu The New York Times Co.
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03.11.26
|Ausblick: The New York Times legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: The New York Times gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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22.09.26
|ROUNDUP 2/Rauswurf aus Weißem Haus: Trumps Streit mit Medien eskaliert (dpa-AFX)
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22.09.26
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22.09.26
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17.09.26
|OpenAI staff knew the ‘existential threat’ AI posed to publishers, New York Times claims (Financial Times)
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02.09.26
|Trump administration backs OpenAI in New York Times copyright battle (Financial Times)
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25.07.26
|ROUNDUP/Trump zu Medien: 'Wenn ich weg bin, seid ihr alle pleite' (dpa-AFX)
Analysen zu The New York Times Co.
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