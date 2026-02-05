New York Times informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

New York Times hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte New York Times ein EPS von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 802,3 Millionen USD – ein Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New York Times 726,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,77 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,82 Milliarden USD gegenüber 2,59 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

