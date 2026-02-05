|
05.02.2026 06:31:28
New York Times informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
New York Times hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte New York Times ein EPS von 0,750 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 802,3 Millionen USD – ein Plus von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem New York Times 726,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,77 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,82 Milliarden USD gegenüber 2,59 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.