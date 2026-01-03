'New York Times': Keine Opfer auf US-Seite

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei dem Angriff auf Venezuela und der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro gab es laut einem Medienbericht keine Opfer auf US-Seite. Dies berichtete die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Ob es aufseiten Venezuelas bei dem Angriff Opfer gab, kommentierte die Person nicht. Unklar war, ob damit Tote oder Verletzte gemeint waren.

US-Präsident Donald Trump hatte auf Truth Social den Angriff auf Venezuela bestätigt, bei dem Maduro und dessen Ehefrau gefasst wurden. Beide seien außer Landes geflogen worden, hieß es./ngu/DP/he