New York Times mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New York Times gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,17 Prozent auf 762,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 685,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at