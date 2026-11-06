New York Times mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

New York Times veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 768,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 700,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at