The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
|
04.02.2026 14:05:06
New York Times Sees 9-11% Subscription Revenue Growth In Q1, But Shares Fall 5% In Premarket
(RTTNews) - The New York Times Co. (NYT) on Wednesday said it expects total subscription revenues to increase 9% to 11% in the first quarter, while advertising revenues are projected to rise by low-double digits and affiliate, licensing and other revenues by high-single digits.
For the fourth quarter, the company reported net income of $129.83 million, or $0.79 per share, compared with $123.72 million, or $0.75 per share, a year earlier. Excluding items, adjusted earnings were $0.89 per share.
Revenue for the quarter increased 10.4% to $802.31 million from $726.62 million last year.
The company added approximately 450,000 digital-only net new subscribers during the quarter, bringing total subscribers to 12.78 million.
Total subscription revenues grew 9.4% year-on-year, advertising revenues rose 16.1%, and affiliate, licensing and other revenues increased 5.5%.
The shares are trading down more than 5% in pre-market today after closing at $72.21 on Tuesday.
