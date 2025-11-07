New York Times: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New York Times hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 700,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 640,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at