New Yorker Fed-Chef hält Zinssenkung in 2024 für wahrscheinlich

New York (Reuters) - Der einflussreiche Chef des Notenbankbezirks New York, John Williams, hat am Donnerstag (Ortszeit) eine Zinssenkung der US-Notenbank für wahrscheinlich erklärt.

"Ich erwarte, dass wir die Zinsen noch in diesem Jahr senken werden", sagte Williams bei einem öffentlichen Auftritt in New York. "Ich denke, dass es angesichts der sinkenden Inflation und der ausgeglicheneren Wirtschaft sinnvoll ist, die Zinsen wieder auf ein normaleres Niveau zu bringen", erklärte er und fügte aber hinzu, dass keine Dringlichkeit bestehe, dies zu tun. Er denke, man habe die Geldpolitik gut im Griff und es gehe jetzt darum, das Vertrauen zu gewinnen, dass die Inflation sich auf das Zwei-Prozent-Ziel abkühle. Williams sagte auch, er sehe nicht, dass die Wirtschaft Bedingungen schaffe, die die Fed zu einer erneuten Anhebung ihres Zinsziels veranlassen würden. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed im Laufe dieses Jahres das derzeitige Zinszielband von 5,25 Prozent bis 5,5 Prozent senken wird, obwohl die starke Wirtschaftstätigkeit und ein ungleichmäßiger Rückgang des Inflationsdrucks den Zeitpunkt für den Beginn der Lockerung der Geldpolitik infrage stellen.

