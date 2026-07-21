KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.07.2026 09:37:34
New Yorker Finanzexperten gründen KI-Hedgefonds und Aktien-Researchhaus in Zug
Das KI-System von Symbit Capital basiert auf einem Investmentprozess, der beim norwegischen Staatsfonds Milliardengewinne erwirtschaftet haben soll. Zudem ist der frühere GAM-CEO Tristan Brenner als Partner zum Unternehmen gestossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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