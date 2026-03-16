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16.03.2026 13:33:39
New Yorker Konjunkturindex fällt im März in den negativen Bereich
DOW JONES--Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im März stärker gesunken als erwartet. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf minus 0,2 Punkt. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf plus 3,9 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 7,1 gelegen.
Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.
Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.
Website: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2026 08:34 ET (12:34 GMT)
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