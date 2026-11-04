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04.11.2026 05:11:39
New Yorks Bürgermeister Mamdani mit neuem Bart-Look
NEW YORK (dpa-AFX) - New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat sich in der Midterms-Wahlnacht mit Schnurrbart gezeigt. Statt seines bisherigen bekannten Markenzeichens - einem gepflegten kurzen Vollbart - erschien er bei der Feier anlässlich der Wiederwahl der demokratischen Gouverneurin Kathy Hochul mit einem markanten dicken Oberlippenbart.
Kurz zuvor hatte Mamdani den "berühmtesten Schnurrbart" der Politikwelt laut Sender CNN schon beim New York City Marathon präsentiert. Viele Läufer seien dabei an Mamdani vorbeigerannt, ohne ihn zu erkennen, hieß es.
Der neue Look des Bürgermeisters sorgt denn auch für Schlagzeilen. Das New Yorker Magazin "The Cut" gab Mamdani den Spitznamen "Mayor Mustache" (Bürgermeister Schnurrbart). Die "New York Post" zitierte einen Sprecher der Stadt, wonach der Bürgermeister sich den neuen Look zu Ehren der weltweiten Aktion "Movember" zur Sensibilisierung für die Männergesundheit zugelegt habe.
Männer lassen sich dabei im Monat November einen Schnurrbart wachsen (englisch "mo" für moustache, Schnurrbart) und sammeln dabei Spenden./ln/DP/zb
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