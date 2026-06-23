Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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23.06.2026 06:00:22
New York’s green energy rethink is a lesson for the UK
AI data centres and electricity shortages are forcing the state to weaken its opposition to fossil fuelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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