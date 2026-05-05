Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
06.05.2026 01:50:38
New Zealand finance firms see 30% deposit surge outpacing banks
Residential mortgage lending by finance companies has risen more than 30% since deposit insurance was introducedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!