Surge Holdings Aktie

Surge Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052

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06.05.2026 01:50:38

New Zealand finance firms see 30% deposit surge outpacing banks

Residential mortgage lending by finance companies has risen more than 30% since deposit insurance was introducedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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