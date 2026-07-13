Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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14.07.2026 01:17:27
New Zealand’s central bank warns inflation could become persistent
It expects annual inflation to peak at 3.9% in the June 2026 quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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