Newag gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Newag hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Newag 1,01 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Newag 924,9 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 565,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at