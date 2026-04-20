Newag legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Newag hat am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,690 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,34 Prozent auf 612,3 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 449,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,92 PLN. Im letzten Jahr hatte Newag einen Gewinn von 2,73 PLN je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,39 Milliarden PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,59 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at