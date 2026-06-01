Newag präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Newag präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 422,3 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 374,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at