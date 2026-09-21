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21.09.2026 06:31:29
Newag verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Newag äußerte sich am 18.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,28 PLN gegenüber 1,71 PLN im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,47 Prozent auf 733,2 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 474,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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