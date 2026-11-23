Newag gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,16 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,41 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 30,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 924,9 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 645,4 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at