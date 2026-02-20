NewAmsterdam Pharma Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NewAmsterdam Pharma Company ließ sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NewAmsterdam Pharma Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 99,77 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,8 Millionen USD gelegen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,720 USD gegenüber -2,560 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,61 Prozent zurück. Hier wurden 22,50 Millionen USD gegenüber 45,56 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1,665 USD und einen Umsatz von 23,66 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at