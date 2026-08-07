NewAmsterdam Pharma Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NewAmsterdam Pharma Company hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NewAmsterdam Pharma Company ein EPS von -0,150 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 80,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NewAmsterdam Pharma Company 19,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at