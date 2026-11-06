NewAmsterdam Pharma Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NewAmsterdam Pharma Company präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

NewAmsterdam Pharma Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,610 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 19,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NewAmsterdam Pharma Company 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at