07.11.2025 06:31:29
NewAmsterdam Pharma Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NewAmsterdam Pharma Company ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NewAmsterdam Pharma Company die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NewAmsterdam Pharma Company -0,180 USD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat NewAmsterdam Pharma Company 0,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 98,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
