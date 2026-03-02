Neway CNC Equipment (Suzhou) A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Neway CNC Equipment (Suzhou) A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,21 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Neway CNC Equipment (Suzhou) A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 823,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 628,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,660 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,710 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,90 Prozent auf 2,89 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,45 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,720 CNY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 2,76 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at