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30.04.2026 06:31:29
Neway CNC Equipment (Suzhou) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Neway CNC Equipment (Suzhou) A veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neway CNC Equipment (Suzhou) A 0,130 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Neway CNC Equipment (Suzhou) A im vergangenen Quartal 711,9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neway CNC Equipment (Suzhou) A 569,4 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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