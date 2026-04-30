Neway CNC Equipment (Suzhou) A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Neway CNC Equipment (Suzhou) A veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neway CNC Equipment (Suzhou) A 0,130 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Neway CNC Equipment (Suzhou) A im vergangenen Quartal 711,9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neway CNC Equipment (Suzhou) A 569,4 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at