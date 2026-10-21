Neway CNC Equipment (Suzhou) A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Neway CNC Equipment (Suzhou) A hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 791,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,03 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at