27.10.2025 06:31:29
Neway Valve (Suzhou) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Neway Valve (Suzhou) hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,20 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,62 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
