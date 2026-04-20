20.04.2026 06:31:29

Neway Valve (Suzhou) präsentierte Quartalsergebnisse

Neway Valve (Suzhou) stellte am 17.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,430 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Neway Valve (Suzhou) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,16 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Neway Valve (Suzhou) ein EPS von 1,52 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,73 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Neway Valve (Suzhou) einen Umsatz von 6,21 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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