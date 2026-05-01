Neway Valve (Suzhou) präsentierte Quartalsergebnisse

Neway Valve (Suzhou) hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,45 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Neway Valve (Suzhou) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,81 Milliarden CNY gegenüber 1,56 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,428 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 1,81 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at