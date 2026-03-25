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25.03.2026 06:31:29
Newbridge Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Newbridge Acquisition lud am 23.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 HKD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 HKD je Aktie gewesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 HKD. Im Vorjahr waren -0,020 HKD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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